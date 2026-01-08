Echipele Secțiilor Suceava și Câmpulung ale CNAIR intervin pe drumurile naționale din Suceava: 35 de utilaje și peste 250 tone antiderapant în noaptea trecută



Echipele Secțiilor Drumuri Naționale Suceava și Câmpulung Moldovenesc intervin în această dimineață pe drumurile naționale din județul Suceava pentru asigurarea circulației în condiții de ninsori abundente, conform informării Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași.

Pe timpul nopții trecute au fost mobilizate 35 de autoutilaje și distribuite peste 250 tone de material antiderapant pe întreaga rețea administrată (DN 2, 2E, 2H, 2K, 15C, 17, 17A, 17B, 18, 29, 29A, VO 2P Suceava, Centura Rădăuți). În continuare, traficul pe unele sectoare se desfășoară în condiții de iarnă, cu porțiuni de zăpadă frământată.

Pe Varianta Ocolitoare Suceava (VO 2P) se circulă în bune condiții (carosabil umed), după episoadele de ninsori abundente din această dimineață. Echipele Secției Drumuri Naționale Suceava rămân mobilizate pentru curățarea carosabilului și asigurarea traficului în condiții de siguranță.

DRDP Iași recomandă circulație cu prudență și echipare corespunzătoare pentru sezonul de iarnă.