Primarul orașului Salcea răspunde nemulțumirilor legate de taxa de salubrizare pentru 2026 și propune măsuri de sprijin pentru cetățeni



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primarul orașului Salcea, Ezekiel Belțic, a publicat un mesaj detaliat adresat cetățenilor, în care recunoaște deschis problemele ridicate de nivelul taxei de salubrizare pentru anul 2026. „Am luat la cunoștință despre nemulțumirile dumneavoastră referitoare la nivelul taxei de salubrizare în anul 2026 pe raza orașului Salcea, precum și dificultățile financiare cu care se confruntă locuitorii orașului Salcea”, a afirmat edilul, adăugând că „vreau să vă mulțumesc pentru buna intenție a dumneavoastră de a primi informațiile din partea autorității administrației publice locale Salcea”.

Primarul a descris provocările administrative: „Întocmirea și supunerea spre aprobarea Consiliului local a proiectelor de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale (inclusiv a taxei de salubrizare) a fost, este și va fi cea mai mare provocare și greutate”, explicând că acestea sunt necesare pentru asigurarea veniturilor destinate funcționării și proiectelor de dezvoltare.

Ezekiel Belțic a declarat clar poziția sa privind un model mai echitabil: „Susțin implementarea principiului economic ‚plătești pentru cât arunci’, iar plata taxei de salubrizare să se realizeze direct la operatorul care prestează serviciile, și nu la bugetul local al orașului Salcea”.

Edilul a oferit cifre precise pentru a ilustra situația: „Veniturile din taxa de salubrizare încasată în anul 2025 a fost în sumă de aproximativ 1.776.000 lei, iar cheltuielile sunt în valoare aproximativă de 3.536.394 lei (nefiind inclusă valoarea ce va trebui achitată la Fondul pentru mediu)”. El a menționat că „gradul de colectare din sumele debitate este de aproximativ 75%, rămânând de încasat din sumele debitate o sumă de aproximativ 590.000 lei (25%), fiind redusă cu 50 % taxa de salubrizare în cursul anului 2025 pentru aproximativ 1400 de persoane”.

Printre deciziile luate se numără: „Pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat s-a aprobat reducerea taxei de salubrizare cu 50%”. De asemenea, „s-a aprobat recompensarea financiară cu suma de 1.000 lei a oricărei persoane care identifică și sesizează autoritățile competente cu dovezi autentice, persoane care abandonează / îngroapă orice tip de deșeuri pe teritoriul orașului Salcea”.

Primarul a anunțat inițiative concrete: „Voi supune spre analiza și aprobarea Consiliului local al orașului Salcea un proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile și persoanele singure care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie, în vederea plății serviciului de salubrizare”. Totodată, va propune „să aprobe acoperirea diferenței cheltuielilor cu serviciul de salubrizare din alte surse de venituri” și „alte măsuri de sprijin a cetățenilor în vederea susținerii acestora în această perioadă dificilă din punct de vedere financiar”.

Ca răspuns imediat la solicitările cetățenilor, „pentru data de 08.01.2026 (ASTĂZI), ora 16:00, la Căminul Cultural Salcea au fost convocați reprezentanții asociației și ai operatorului de salubrizare în vederea prezentării tuturor informațiilor necesare și pentru a răspunde întrebărilor tuturor participanților la această întâlnire”.

În încheiere, Ezekiel Belțic a transmis un angajament ferm: „Vă garantez că mă implic astfel încât pe raza orașului Salcea să fie realizat serviciul de salubrizare permanent în folosul întregii comunități, dorind ca fiecare să ne implicăm în colectarea separată a tuturor deșeurilor și predarea acestora la operatorul de salubrizare”. El a adăugat: „În calitate de primar al orașului Salcea, vă asigur că am în vedere susținerea tuturor cetățenilor și dezvoltarea orașului Salcea”. Edilul a îndemnat cetățenii să se implice în colectarea separată a deșeurilor pentru un mediu mai curat.