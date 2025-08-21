Trend periculos de pe TikTok: tinerii își întind pleoapele cu benzi adezive. Ce efecte negative poate avea!



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un trend aparent inofensiv, dar cu efecte neașteptate pe termen lung, câștigă tot mai multă popularitate pe TikTok.

Tinerii își lipesc plasturi în zona exterioară a ochilor pentru a obține un efect de lifting temporar. Deși există un rezultat vizual imediat, repetarea acestui gest duce, în timp, la lăsarea pleoapelor și apariția excesului de piele. Astfel, unii tineri ajung să aibă nevoie de blefaroplastie, o intervenție chirurgicală care este adresată în special la vârste mult mai înaintate. Medicul chirurg estetician Morad Iancu explică în detaliu fenomenul și soluțiile disponibile.

Ce presupune acest trend și de ce este periculos?

Trendul de la TikTok implică aplicarea de plasturi sau benzi adezive în colțurile externe ale ochilor, care trag pielea și creează un efect temporar de ridicare a pleoapei și alungire a ochilor. Problema apare atunci când acest gest devine o rutină, deoarece exercită presiune și tracțiune constantă asupra pielii extrem de fine din jurul ochilor.

„Pielea din zona ochilor este cea mai subțire de pe corp, iar fibrele de colagen și elastină se pot degrada rapid dacă sunt supuse unei solicitări mecanice repetate. Plasturii folosiți pentru acest tip de lifting temporar întind pielea într-un mod nenatural, ceea ce, în timp, duce la pierderea elasticității. Rezultatul? Pleoapa începe să cadă, apare exces de piele și, uneori, chiar o modificare a poziției normale a pleoapei”, declară medicul chirurg estetician Morad Iancu.

Tinerii ajung să aibă nevoie de blefaroplastie

Dacă în trecut blefaroplastia era solicitată de persoane peste 40 de ani, în prezent tot mai mulți tineri se confruntă cu exces de piele la nivelul pleoapei superioare din cauza acestui tip de agresiune mecanică repetată.

„La pacienții tineri, motivul pentru care pleoapa se lasă nu este îmbătrânirea naturală, ci degradarea accelerată a pielii. În cazul celor care folosesc plasturi pentru lifting, zona afectată poate arăta cu 10–15 ani mai îmbătrânită decât restul feței. De aceea, uneori ajungem să recomandăm blefaroplastia chiar și la vârste de 20–25 de ani”, spune Dr. Morad Iancu (Luxury Aesthetics).

Ce este blefaroplastia și cum se desfășoară intervenția?

Blefaroplastia este o procedură chirurgicală estetică prin care se îndepărtează excesul de piele și, dacă este necesar, depozitele de grăsime de la nivelul pleoapei superioare sau inferioare.

„Intervenția de blefaroplastie superioară durează, în general, între 45 și 60 de minute și se efectuează sub anestezie locală sau sedare ușoară. Cicatricea este ascunsă în pliul natural al pleoapei, ceea ce face ca, după vindecare, să fie practic invizibilă. Recuperarea este rapidă, iar pacientul își poate relua activitățile obișnuite după intervenție”, adaugă medicul chirurg estetician Iancu Morad.

Ce riscăm dacă ignorăm problema pleoapelor lăsate?

Lăsarea pleoapei nu afectează doar estetica feței, ci poate avea în timp și consecințe la nivel funcțional.

„Pe lângă aspectul îmbătrânit și obosit, excesul de piele poate ajunge să afecteze câmpul vizual, mai ales în partea superioară. În plus, pacienții care amână intervenția ajung să aibă nevoie de o corecție mai complexă, deoarece pielea își pierde și mai mult elasticitatea. Recomand ca, atunci când problema este vizibilă și confirmată în cabinet, să nu se amâne tratamentul”, adaugă Dr. Morad Iancu (Luxury Aesthetics).