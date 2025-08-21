ISJ Suceava: Sunt în continuare unități școlare neautorizate sanitar pentru funcționare. Unele nici măcar nu au făcut demersuri în acest sens



În județul Suceava, pregătirile pentru anul școlar 2025-2026 sunt în plină desfășurare, cu accent pe asigurarea unui mediu educațional sigur, modern și bine organizat, a anunțat, joi, inspectorul școlar general al județului, Ciprian Anton.

Potrivit acestuia, Inspectoratul Școlar Județean împreună cu autoritățile locale au stabilit mai multe priorități pentru a garanta un start optim al noului an școlar.

Finalizarea etapelor de mobilitate pentru încadrarea personalului didactic reprezintă o prioritate majoră, asigurându-se că toate posturile sunt ocupate înainte de începerea cursurilor. Pentru deschiderea școlilor în condiții de siguranță, a fost implementat Planul Teritorial Cadru de Acțiune pentru siguranța școlară la nivelul județului Suceava, care include măsuri preventive pentru protejarea elevilor și a personalului.

Sursa citată a arătat că în anul școlar precedent, 9 noi unități școlare au obținut autorizația sanitară de funcționare (ASF), ajungând la un total de 367 de unități școlare (persoane juridice și structuri) autorizate sanitar. Cu toate acestea, unele școli se confruntă cu probleme care împiedică autorizarea, precum lipsa apei potabile conforme, neracordarea la canalizare, demersuri birocratice greoaie sau depășirea termenelor pentru remedierea deficiențelor și chiar existența unor unități școlare care nu fac demersuri pentru a solicita autorizație

În privința securității la incendiu, 127 de unități școlare cu personalitate juridică dețin autorizație, în timp ce 84 nu sunt încă autorizate.

Totodată, se depun eforturi pentru a asigura manuale școlare pentru toți elevii, iar planurile locale pentru traseele de transport școlar sunt în curs de finalizare, pentru a facilita accesul elevilor la educație, indiferent de zona în care locuiesc.

Unitățile școlare beneficiază de lucrări de igienizare și reabilitare, pentru a oferi spații corespunzătoare desfășurării cursurilor.

Totodată, județul Suceava se remarcă prin proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”.

Cu 108 proiecte aprobate, Suceava este județul cu cele mai multe inițiative de acest tip, 197 de școli fiind beneficiare.

Până în prezent, 53 de unități administrativ-teritoriale (UAT) au finalizat achizițiile pentru mobilier, echipamente și laboratoare SMART, contribuind la modernizarea procesului educațional.