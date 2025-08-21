Președintele Șoldan anunță obținerea a 15 milioane de euro prin mecanismul european RESTORE pentru refacerea drumurilor județene afectate de inundații



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că județul va beneficia de o finanțare europeană de 15 milioane de euro prin mecanismul RESTORE, destinată reabilitării drumurilor județene și podurilor afectate de recentele inundații.

Această sumă reprezintă o primă tranșă urgentă, care va putea fi accesată în zilele următoare, a spus președintele Șoldan.

El a precizat că fondurile vor fi utilizate pentru refacerea infrastructurii rutiere, inclusiv pentru poduri, podețe și lucrări deja efectuate, cum ar fi cele din Pasul Puzdra.

Președintele Șoldan a precizat că, în urma expertizelor realizate de proiectanți, suma alocată ar putea fi suplimentată, dacă va fi necesar.

Gheorghe Șoldan a ținut să mulțumească public ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, pentru rapiditatea cu care a activat mecanismul european RESTORE, facilitând accesul la aceste fonduri esențiale. De asemenea, acesta a exprimat recunoștință față de directorul ADR Nord-Est, Vasile Asandei, pentru sprijinul oferit încă din primele momente ale dezastrului.

„ Așa cum uneori, asumat și bărbătește, am criticat anumite decizii, astăzi vreau să laud și lucrurile bune”, a declarat Gheorghe Șoldan mulțumind ministrului Dragoș Pîslaru pentru implicare.

RESTORE este un cadru legislativ excepțional adoptat la finalul anului 2024 de Uniunea Europeană, care permite mobilizarea accelerată a fondurilor structurale existente (ERDF, ESF+, CF) pentru sprijinirea regiunilor afectate de dezastre naturale. Mecanismul este activ pentru evenimente produse între 1 ianuarie 2024 și 31 decembrie 2025, în baza unei derogări temporare reglementate de Parlamentul și Consiliul UE.

RESTORE:

Este complementar Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE), dar permite o intervenție mai flexibilă și mai rapidă.

Extinde eligibilitatea cheltuielilor la:

•infrastructură economică, socială și de mediu,

•sprijin temporar pentru angajare,

•măsuri de urgență pentru populație și afaceri locale.

Permite ca sprijinul să vizeze și operatori economici locali (ex. IMM-uri), acolo unde legislația specifică națională și Ghidurile aferente programelor permit acest lucru.

Este aplicabil prin modificarea programelor de coeziune, cu acordul Comisiei Europene – fără necesitatea lansării unui nou program, dar cu respectarea procedurilor de reprogramare.