Accident rutier în Pasul Mestecăniș: Trafic blocat după ce remorca unui camion s-a decuplat și au fost provocate scurgeri de carburanți



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident rutier a avut loc joi după amiaza în zona localității Iacobeni, pe DN 17, în apropiere de Mestecăniș, județul Suceava.

Potrivit slt Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, remorca unui autotren încărcat cu lemne s-a decuplat, iar capul tractor a fost avariat, provocând scurgeri de carburant.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Vatra Dornei intervin la fața locului cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD B2, pentru asigurarea măsurilor specifice de intervenție și prevenire a riscurilor.

Conducătorul autotrenului nu a suferit răni și nu necesită îngrijiri medicale.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că circulația rutieră pe DN 17 este complet oprită pe ambele sensuri de mers, valorile de trafic fiind în creștere.

Se estimează că traficul va fi reluat în jurul orei 15:30.

Autoritățile continuă intervenția pentru securizarea zonei și gestionarea scurgerilor de carburant, în vederea restabilirii circulației în condiții de siguranță.