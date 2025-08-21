Ucrainean prins în PTF Vicovu de Sus cu țigări și alcool de contrabandă într-un microbuz



Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus au depistat, miercuri după amiaza, un cetățean ucrainean în vârstă de 42 de ani, care încerca să introducă ilegal în România țigări și alcool.

Bărbatul conducea un microbuz înmatriculat în Ucraina și s-a prezentat pe sensul de intrare în țară pentru formalitățile de frontieră.

În urma controlului efectuat de echipa formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali, în bagajele din microbuz au fost descoperite 560 de pachete de țigări fără timbru fiscal, în valoare de 11.000 de lei, și 28,5 litri de alcool, estimat la 1.000 de lei.

Țigările au fost ridicate în vederea confiscării, iar microbuzul, evaluat la 50.000 de lei, a fost indisponibilizat la sediul instituției până la finalizarea cercetărilor.

Cetățeanul ucrainean a fost sancționat contravențional de Biroul Vamal Vicovu de Sus cu o amendă de 15.000 de lei.

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru infracțiunea de contrabandă, urmând ca la finalizarea anchetei să fie dispuse măsurile legale corespunzătoare.