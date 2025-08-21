Zilele Culturii Polone, ediția a XXVI-a, la Suceava: Un eveniment cultural important pentru comunitatea bucovineană



În perioada 20–23 august 2025, Uniunea Polonezilor din România organizează, la Suceava, cea de-a 26-a ediție a Zilelor Culturii Polone, un eveniment de referință care celebrează bogăția culturală a comunității polone din România și Polonia.

Manifestările, de o importanță deosebită pentru consolidarea legăturilor culturale, includ simpozioane științifice, expoziții tematice, proiecții de filme, concerte și alte activități captivante.

Un moment de seamă al evenimentului a fost vernisajul expoziției de fotografii realizate de Justyna Mielnikiewicz, intitulată „România – azil de tranzit pentru polonezi în lupta lor pentru libertate” și „Au fost trei surori și două cămăși”, găzduit, joi, 21 august 2025, la Muzeul Național al Bucovinei.

La eveniment au participat personalități marcante din Polonia și autorități locale, printre care Bogdan Borusewicz, președintele Comisiei pentru Emigrație și Relații cu Polonezii din Străinătate a Senatului Republicii Polonia, Halina Bieda, senator, Artur Tarasewicz, consul al Republicii Polonia la București, Natalia Mosor, director al Institutului Polonez, Edward Trusewicz, președintele Uniunii Europene a Comunităților Polonezi din Diaspora, Traian Andronachi, prefect al județului Suceava, Camelia Damian, subprefect, Stelian Simeria, vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, și Dan Ion Cușnir, viceprimar al municipiului Suceava.

Evenimentele sunt coordonate de deputatul Ghervazen Longher, președinte al Uniunii Polonezilor din România, care a subliniat importanța acestui festival pentru promovarea valorilor culturale și întărirea relațiilor dintre comunitățile poloneze și cele locale.