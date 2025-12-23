„Revelionul pe Patine” la ZONE47 – Patinoarul Artificial Areni: Sucevenii sunt invitați să sărbătorească Anul Nou pe gheață

Intră acum și în grupul de
ZONE47 organizează pe 31 decembrie evenimentul „Revelionul pe Patine” la Patinoarul Artificial Areni, marcând redeschiderea simbolică a spațiului pentru comunitate. Evenimentul promite o experiență inedită de final de an, cu surprize muzicale, atmosferă festivă, opțiuni de mâncare și băutură, într-un cadru sigur și potrivit pentru toate vârstele.
Accesul este gratuit pentru înscriși, dar se face exclusiv pe bază de rezervare online pe site-ul zone47.ro, din cauza capacității limitate a patinoarului.
Cum să te înscrii:
- Accesează zone47.ro.
- Completează formularul cu date de contact și numărul de însoțitori.
- Alege intervalul orar dorit.
- Primești pe email un cod QR pentru intrare.
Program și sesiuni: Evenimentul are loc între orele 17:00 și 22:00, cu două sesiuni inițiale: 17:00–19:00 și 20:00–22:00. În funcție de cerere, pot fi adăugate sesiuni suplimentare.
Tarife:
- 20 lei/persoană (plată la locație, numerar sau card).
- Gratuit pentru copii până la 5 ani.
ZONE47 încurajează înscrierile timpurii și oferă suport la [email protected] pentru întrebări suplimentare.
