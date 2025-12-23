„Revelionul pe Patine” la ZONE47 – Patinoarul Artificial Areni: Sucevenii sunt invitați să sărbătorească Anul Nou pe gheață


ZONE47 organizează pe 31 decembrie evenimentul „Revelionul pe Patine” la Patinoarul Artificial Areni, marcând redeschiderea simbolică a spațiului pentru comunitate. Evenimentul promite o experiență inedită de final de an, cu surprize muzicale, atmosferă festivă, opțiuni de mâncare și băutură, într-un cadru sigur și potrivit pentru toate vârstele.

Accesul este gratuit pentru înscriși, dar se face exclusiv pe bază de rezervare online pe site-ul zone47.ro, din cauza capacității limitate a patinoarului.

Cum să te înscrii:

  1. Accesează zone47.ro.
  2. Completează formularul cu date de contact și numărul de însoțitori.
  3. Alege intervalul orar dorit.
  4. Primești pe email un cod QR pentru intrare.

Program și sesiuni: Evenimentul are loc între orele 17:00 și 22:00, cu două sesiuni inițiale: 17:00–19:00 și 20:00–22:00. În funcție de cerere, pot fi adăugate sesiuni suplimentare.

Tarife:

  • 20 lei/persoană (plată la locație, numerar sau card).
  • Gratuit pentru copii până la 5 ani.

ZONE47 încurajează înscrierile timpurii și oferă suport la [email protected] pentru întrebări suplimentare.


