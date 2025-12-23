Primarul Vasile Rîmbu, după aprobarea taxelor locale pentru 2026: Am ales să nu majorăm cote adiționale și chiar să reducem unele impozite pe autoturisme



Primarul Municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a explicat, marți, consilierilor locali, după aprobarea proiectului de hotărâre privind impozitele și taxele locale pentru anul 2026, că documentul respectă strict legislația națională, fără intervenții locale, și că autoritatea locală a optat pentru neaplicarea cotelor adiționale permise, și că în unele cazuri unele impozite au scăzut.

„Guvernul este cel abilitat să conducă politica fiscal-bugetară prin legi și ordonanțe. Noi avem obligația respectării acestora. Proiectul include un tabel sinoptic cu baza legală, analiza comparativă 2025-2026 și observații unde legea impune corecții. Nerespectarea ar duce la suspendarea cotelor defalcate din impozitul pe venit”, a subliniat primarul.

Edilul a evidențiat aspecte inedite: „Nu cred că ne-am intersectat cu reduceri de impozite și taxe. La autoturismele peste 1.600 cm³, taxele sunt mai mici decât în anii trecuți”. Consiliul Local avea posibilitatea legală să aplice cote adiționale de până la 100%, dar a renunțat la aceasta pentru a nu crește povara fiscală, mizând pe îmbunătățirea colectării, e explicat primarul.

Referitor la impozitul pe clădiri, Rîmbu a precizat că aceste cote rămân neschimbate față de 2025, dar baza impozabilă a fost actualizată conform legii, apropiindu-se de valori de piață (400-500 euro/mp), fără a le atinge integral. „Toți suntem contribuabili și ne supunem acelorași reguli. Nu există intenția de a mări covârșitor povara fiscală”, a adăugat primarul, menționând că tabelul comparativ facilitează înțelegerea pentru cetățeni.

Consiliul Local al Municipiului Suceava a adoptat astăzi hotărârea privind impozitele și taxele locale pentru 2026, inițiată de primarul Vasile Rîmbu. Față de 2025, când majoritatea taxelor au fost indexate cu 10,4% (rata inflației anterioare), anul 2026 aduce schimbări majore impuse de Legea nr. 239/2025: valori impozabile mult crescute pentru clădiri rezidențiale (aprox. +79%) și terenuri neconstruite, dar indexare modestă de doar 5,6% pentru alte taxe fixe. Primăria a evitat majorări suplimentare, menținând cote adiționale din 2025 și oferind bonificație de 10% pentru plata anticipată până la 31 martie 2026.

Comparații cheie cu anul 2025

Impozit clădiri rezidențiale (persoane fizice) : Cotă rămâne 0,10%, dar valorile impozabile cresc puternic (ex. clădire beton armat cu instalații: de la ≈1.492 lei/mp în 2025 la 2.677 lei/mp în 2026; lemn/piatră: de la ≈447 lei/mp la 803 lei/mp ). Impact: impozit anual mai mare cu ~79% pentru aceeași suprafață.

: Cotă rămâne 0,10%, dar valorile impozabile cresc puternic (ex. clădire beton armat cu instalații: de la ≈1.492 lei/mp în 2025 la în 2026; lemn/piatră: de la ≈447 lei/mp la ). Impact: impozit anual mai mare cu ~79% pentru aceeași suprafață. Teren intravilan cu construcții : Indexat cu 5,6% (zona A: de la ≈14.240 lei/ha în 2025 la 15.032 lei/ha ).

: Indexat cu 5,6% (zona A: de la ≈14.240 lei/ha în 2025 la ). Teren intravilan alte folosințe (arabil) : Creștere fixă (zona A: de la ≈42 lei/ha în 2025 la 75 lei/ha ; zona B: ≈31 la 56 lei/ha ).

: Creștere fixă (zona A: de la ≈42 lei/ha în 2025 la ; zona B: ≈31 la ). Impozit autoturisme : Valori fixe noi, adesea mai mici pentru anumite categorii (ex. autoturism >3.001 cm³ Non-Euro: posibil redus față de nivelurile indexate 2025); electrice: 40 lei/an (scutire eliminată).

: Valori fixe noi, adesea mai mici pentru anumite categorii (ex. autoturism >3.001 cm³ Non-Euro: posibil redus față de nivelurile indexate 2025); electrice: 40 lei/an (scutire eliminată). Taxă salubrizare : Crește de la 15 lei/persoană/lună în 2025 la 25 lei/persoană/lună ; pentru juridice: de la ≈10 lei/angajat/lună la 15 lei/angajat/lună .

: Crește de la 15 lei/persoană/lună în 2025 la ; pentru juridice: de la ≈10 lei/angajat/lună la . Taxe urbanism (ex. certificat urbanism <150 mp) : Indexate cu 5,6% (de la ≈13 lei în 2025 la 14 lei ).

: Indexate cu 5,6% (de la ≈13 lei în 2025 la ). Taxe funcționare comerț/alimentație publică: Indexate cu 5,6%, menținând cote adiționale.

Alte prevederi rămân similare: cote adiționale (ex. 50% clădiri nerezidențiale PJ, 25% spectacole), scutiri (nonprofit, veterani, muzee) și anulare creanțe sub 40 lei restante la 31.12.2025.

Hotărârea intră în vigoare la 1 ianuarie 2026.