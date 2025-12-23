Consiliul Județean Suceava alocă ajutoare financiare pentru familii în dificultate: 10.000 lei pentru fiecare dintre cele 12 afectate de explozia din Burdujeni



Consiliul Județean Suceava a aprobat, marți, alocarea a 197.000 lei din fondul de rezervă pentru 27 de familii și persoane aflate în dificultate din județ. Printre beneficiari se numără și 12 familii afectate de explozia blocului din cartierul Burdujeni, care primesc câte 10.000 lei fiecare.

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, a mulțumit consilierilor județeni pentru votul favorabil, subliniind sprijinul acordat în prag de sărbători. „Am dorit să fim acum, în pragul sărbătorilor de iarnă, alături de cei afectați de explozia care s-a produs în urmă cu trei ani”, a declarat Șoldan.

Deflagrația a avut loc pe 5 decembrie 2022, într-un apartament de la etajul doi al blocului 139 de pe strada Rarău nr. 4. Cauzată de o acumulare de gaze, explozia a afectat grav două scări ale imobilului cu regim S+P+4 etaje, ducând la deformarea, ruperea și prăbușirea planșeelor prefabricate din beton armat la etajele I și II. Proprietarul apartamentului a decedat, iar alte persoane au fost rănite. Aproape 30 de familii au fost evacuate, multe dintre ele rămânând fără locuințe viabile timp îndelungat.