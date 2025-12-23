Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți acordă Premiul „Ernst Rudolf Neubauer” ediția a VII-a absolvenților de excepție



Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți a organizat miercuri, 17 decembrie 2025, ceremonia de decernare a Premiului „Ernst Rudolf Neubauer”, ediția a VII-a. Distincția, inițiată în 2019, recompensează cele mai bune 10 medii la Examenul Național de Bacalaureat și 2 medii la Examenul de Evaluare Națională din promoția anului școlar respectiv.

Evenimentul festiv a avut loc în prezența a circa 50 de invitați la Proiectul „Repere pentru viață”, alături de cei 13 absolvenți premiați sau părinții acestora. Premiul a constat într-o plachetă și o diplomă oferite de conducerea colegiului – director prof. Adrian Puiu și director adjunct prof. Luminița Lăzărescu – precum și o sumă de bani sponsorizată de firmele JOOLIZARA (reprezentată de administrator Iulian Lorin Juravle) și INOXPRIM (reprezentată de administrator Dan George Marcu).

Absolvenții premiați din promoția 2025:

Examenul de Evaluare Națională:

Ioan Simota – media 9,70

Maya Galan – media 9,50

Examenul Național de Bacalaureat:

Matei Sava – media 10

Georgiana Ruxandra Solovăstru – media 9,98

Denisa Solovăstru – media 9,98

Tudor Pânzar – media 9,96

Viorel Cornel Cîrstean – media 9,93

Laura-Caterina Curea – media 9,90

Iulia Prelipcean – media 9,90

Lucian-Ilie Juravle – media 9,90

Albert-Doruțu Chifan – media 9,88

Emanuel Pașcu – media 9,85

Loriana Bujdei – media 9,85

Rezultatele excepționale au poziționat Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” pe locul 49 în ierarhia națională la Bacalaureat și pe locul 100 la Evaluarea Națională, consolidând reputația unității ca una dintre cele mai performante din țară.

Premiul „Ernst Rudolf Neubauer” este o distincție unică în peisajul educațional românesc, acordată anual începând din 2019 pentru a recunoaște excelența academică și a motiva elevii. Ediția a VII-a subliniază parteneriatul dintre școală și mediul economic local, prin implicarea sponsorilor privați.