Informare meteorologică: Ninsori, viscol, polei și ger în perioada Crăciunului

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă până vineri dimineață, 26 decembrie, ora 10:00 de intensificări ale vântului, precipitații moderate, ninsori temporar viscolite, depuneri de polei, strat consistent de zăpadă și răcire semnificativă a vremii, cu ger în unele zone.

Potrivit informării, precipitațiile vor acoperi cea mai mare parte a țării.

La munte și în Moldova vor predomina ninsorile, în timp ce în regiunile sudice vor fi mixte.

Din noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie), în Oltenia, Muntenia și nordul Dobrogei va ninge. Cantitățile de apă așteptate sunt de 5-15 l/mp, iar în Oltenia și vestul Carpaților Meridionali, local peste 25-30 l/mp, cu strat de zăpadă consistent (15-25 cm). Pe alocuri se va depune polei. În restul teritoriului, precipitațiile mixte vor fi slabe cantitativ. Pe 25 decembrie, aria precipitațiilor se va restrânge treptat către sud-vest.

Vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice și sudice, cu rafale de 45-55 km/h, viscolind local ninsoarea, în intervalul 24 decembrie după-amiază – 25 decembrie seară. Izolat, intensificări vor fi și în alte regiuni.

Joi, 25 decembrie, vremea se va răci semnificativ în sud și est, cu maxime între -5 și 2 grade Celsius. Noaptea, în Moldova și estul Transilvaniei se va instala ger, cu minime de -12 la -10 grade.