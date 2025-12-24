Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan: 2026 va fi anul marilor șantiere la care am lucrat în 2025 – meritul va fi al întregii echipe



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a transmis un mesaj de sărbători colegilor din instituție, în urma ultimei întâlniri din acest an, desfășurată marți după-amiază în Sala Unirii din curtea interioară a Palatului Administrativ.

„A fost ultima întâlnire cu toți colegii înainte de Crăciun. Știu că nu a fost un an ușor, mai ales că am accelerat mult ritmul de lucru față de ceea ce era considerat „normal” în ultimii ani. Le-am spus tuturor că am un singur scop: o administrație cât mai eficientă. Să lucrăm împreună cât mai bine, astfel încât, peste ani, să putem spune că am făcut parte din echipa care a dus la bun sfârșit proiecte importante pentru județul Suceava”, a declarat Șoldan.

Președintele Șoldan a subliniat importanța transparenței și corectitudinii: „Vreau să le arătăm oamenilor că la Consiliul Județean Suceava se muncește și că putem face împreună cât mai multe lucruri bune pentru locuitorii acestui județ. Ușa mea este deschisă pentru toți. Sunt deschis inițiativelor și apreciez oamenii care vor să schimbe lucrurile în bine. Nu am pretenția să fiu plăcut de toată lumea, dar știu că cei care lucrează zi de zi cu mine și-au dat seama că îmi doresc doar binele acestui județ”.

Gheorghe Șoldan a încheiat cu un mesaj optimist: „2026 va fi anul în care marile proiecte la care am lucrat în 2025 se vor vedea în șantiere. Iar meritul va fi al întregii echipe din Consiliul Județean Suceava. Sărbători fericite!”

Declarația vine la finalul unui an intens pentru CJ Suceava, marcat de accelerarea proiectelor de infrastructură (varianta ocolitoare Gura Humorului, noul terminal al Aeroportului „Ștefan cel Mare”), modernizări administrative și alocări de fonduri pentru localități.