PS Damaschin Dorneanul a binecuvântat cinci locuințe reconstruite pentru sinistrații din Broșteni printr-un proiect umanitar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În pragul sărbătorilor de iarnă, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a finalizat un amplu proiect umanitar pentru familiile afectate de inundațiile devastatoare din noaptea de 27 spre 28 iulie 2025 în zona Broșteni. Luni, 22 decembrie, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar, a săvârșit slujba de sfințire a cinci locuințe – două construite integral și trei reparate – prin ungere cu untdelemn sfințit și stropire cu agheasmă, alături de un sobor de preoți.

Evenimentul emoționant a inclus primiri tradiționale cu pâine și sare sau flori din partea familiilor beneficiare, multe cu copii sau vârstnici rămași fără rude apropiate. La finalul slujbei, ierarhul a vorbit despre „nou început” oferit prin rugăciune, subliniind că „Dumnezeu este milostiv și bun și dintr-un lucru greu, dureros, scoate ceva bun prin oameni buni care i se aseamănă Lui”.

Pr. consilier Andrei Mocanu, coordonator al Sectorului de Asistență Socială și Medicală, a amintit implicarea imediată a eparhiei încă din 28 iulie: peste 11.000 de porții de mâncare pentru salvatori, sprijin material și duhovnicesc, cu contribuții din întreaga țară și de peste hotare. „Am început prin a oferi mâncare, iar apoi am ridicat case despre care constructorii spuneau că nu vor fi gata până de Crăciun. Astăzi încununăm munca a sute, poate mii de oameni – donatori, eparhii surori și Patriarhia Română, care a trimis ajutor consistent încă din prima săptămână”, a declarat pr. Mocanu, menționând contribuții notabile de la Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Episcopia Maramureșului și alte eparhii.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, primarul orașului Broșteni, Alexandru Hurjui, a primit Ordinul „Crucea Bucovinei” – cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei. Preoții locali și starețul Mănăstirii Cotârgași au fost distinși cu Ordinul „Mitropolit Anastasie Crimca”. La rândul său, primarul Hurjui a oferit o Diplomă de recunoștință Arhiepiscopiei, subliniind că aceste locuințe „nu reprezintă doar cărămidă, ci grija Bisericii față de oameni” și că „atunci când credința se îmbină cu voința, Dumnezeu face minuni”.

Fiecare familie a primit o icoană cu Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, ocrotitorul eparhiei.

Inundațiile din iulie 2025 au provocat pagube uriașe în arealul Broșteni, afectând zeci de familii. Campania umanitară inițiată de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, cu sprijin național și internațional, a reușit reconstrucția rapidă, oferind adăpost înainte de sărbători. Lucrările continuă pentru o altă locuință, cu reluare în primăvară.