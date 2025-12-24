Incendiu la acoperișul unei case în Rădăuți: Pompierii intervin pentru lichidare



Un incendiu a izbucnit la acoperișul unei case din municipiul Rădăuți, pompierii militari intervenind prompt pentru stingere. Nu au fost înregistrate victime.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului acționează două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Rădăuți. Incendiul a fost localizat, iar echipajele lucrează pentru lichidarea completă a focarelor.

Incendiul a fost lichidat, iar cauza probabilă de izbucnire a fost efectul termic generat de coșul de fum neizolat corespunzător față de materialele combustibile