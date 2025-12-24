Un nou loc de joacă modernizat în cartierul George Enescu: Primăria Suceava redeschide spațiul comunității



Primăria Municipiului Suceava a anunțat finalizarea modernizării locului de joacă din cartierul George Enescu, un spațiu complet reamenajat pentru a oferi copiilor un mediu sigur, curat și atractiv. Investiția include echipamente noi, iluminat modern și măsuri de igienă și protecție.

Lucrările au cuprins aplicarea unui covor de tartan modern, montarea de stâlpi de iluminat și echipamente de joacă noi, relocarea pubelelor în buncăre îngropate pentru un aspect civilizat, și plantarea de arbori suplimentari. Zona verde afectată anterior de construcții ilegale, garduri improvizate și deșeuri a fost curățată și redată comunității.

A fost realizată o alee nouă, care va fi prelungită în primăvară pentru a conecta locul de joacă cu spațiul verde din spate, unde vor fi instalate bănci pentru relaxare. Copiii beneficiază acum de o masă de șah, iar perimetrul este împrejmuit cu gard din lemn pentru siguranță suplimentară. Pentru protejarea spațiului verde și trotuarelor, au fost montați stâlpi care împiedică accesul autovehiculelor. Zona este supravegheată video și va fi monitorizată atent pentru păstrarea în condiții optime.

„Primăria Municipiului Suceava vă dorește Sărbători fericite, cu liniște, bucurie și timp frumos petrecut alături de cei dragi!”, se arată în anunțul oficial.