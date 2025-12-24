Mesaj de Crăciun din partea președintelui CJ Suceava, Gheorghe Șoldan: Solidaritatea oamenilor este mai puternică decât orice viitură



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a transmis un mesaj de sărbători cu prilejul Crăciunului, subliniind bucuria, speranța și recunoștința, dar și solidaritatea demonstrată de suceveni în fața provocărilor anului 2025.

„Crăciunul este una dintre cele mai frumoase perioade din an. O sărbătoare a bucuriei, a speranței și a timpului petrecut alături de cei dragi. Cred că, mai ales în aceste zile, fiecare dintre noi ar trebui să fie recunoscător pentru ceea ce are și pentru tot ceea ce ne-a oferit Dumnezeu. Pentru cele bune, dar și pentru lecțiile mai grele ale vieții, care poate ne-au făcut mai puternici, mai înțelepți”, a declarat Șoldan.

Președintele a făcut referire la anul intens pentru județ: „A fost un an cu realizări importante pe plan administrativ, dar și cu momente dificile, așa cum au fost inundațiile de la Broșteni. Am arătat însă că solidaritatea oamenilor este mai puternică decât orice viitură. Indiferent de orientarea religioasă, de preferințele politice sau de statut, ne-am pus umăr lângă umăr și, împreună, am creat cel mai puternic baraj în fața dezastrului”.

Mesajul se încheie cu urări de pace și speranță: „Îmi doresc ca sărbătoarea Nașterii Mântuitorului să vă aducă în case și în suflete pacea și echilibrul pe care le căutăm cu toții. Și, mai ales, speranța că anul care vine va fi mai bun pentru fiecare dintre noi. Sărbători fericite tuturor!”