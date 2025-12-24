Bărbatul care a furat și condus fără permis mașina Primăriei Poiana Stampei a fost arestat preventiv



Judecătoria Vatra Dornei a emis, pe 22 decembrie 2025, un mandat de arestare preventivă în dosarul nr. 1483/334/2025/a4, împotriva unui bărbat din comuna Poiana Stampei.

Acesta a fost identificat și a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Bistrița, sub escortă.

Măsura înlocuiește controlul judiciar anterior cu arestarea preventivă pentru 30 de zile. Bărbatul este cercetat pentru că, la 19 mai 2025, în jurul orei 20:46, ar fi sustras un autoturism marca Dacia aparținând Primăriei comunei Poiana Stampei și l-ar fi condus pe DN 17 și DC 85E fără a poseda permis de conducere.