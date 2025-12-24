Accident rutier pe DJ208A, în Rușii-Mănăstioara: Două persoane rănite după impact cu un stâlp și gard



Un accident rutier soldat cu vătămarea corporală a două persoane a avut loc pe 22 decembrie 2025, în jurul orei 12:15, pe DJ208A, pe raza localității Rușii-Mănăstioara.

Poliția a fost sesizată la ora 13:20 de lucrătorii SPR 2 Ipotești.

Din primele verificări, un conducător auto a pierdut controlul vehiculului marca Seat după o curbă la stânga, din cauza neadaptării vitezei, intrând în coliziune cu un stâlp din lemn și gardul unui imobil.

Cele două persoane implicate – conducătorul auto și pasagera – au fost transportate cu ambulanța la Spitalul Județean de Urgență Suceava, unde au fost diagnosticate cu traumatism cranio-cerebral și contuzie la coloana cervicală.

Testarea cu etilotestul a fost negativă. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.