Accident rutier pe DN17, la Ilișești: Autoutilitară cu rumeguș s-a răsturnat și a blocat temporar traficul

Un accident rutier soldat doar cu pagube materiale a avut loc pe 22 decembrie 2025, în jurul orei 06:10, pe DN17, în afara localității Ilișești (km 233+950 m). Traficul a fost blocat temporar, poliția fiind sesizată la ora 06:35 de ofițerul de serviciu al Poliției Municipiului Suceava.

Echipajele Biroului Rutier au stabilit că un conducător auto în vârstă de 38 de ani, din comuna Bistrița Bârgăului (județul Bistrița-Năsăud), a pierdut controlul autoutilitarei marca Scania care tracta o semiremorcă marca Leci Trailer, într-o curbă la dreapta, din cauza neadaptării vitezei.

Ansamblul s-a răsturnat pe sensul opus de mers, direcția Gura Humorului – Suceava.

Vehiculul era încărcat cu rumeguș. Nu au rezultat victime omenești, ci doar pagube materiale.