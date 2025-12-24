Accident rutier pe DN17, la Vama: Două persoane rănite după ce mașina a fost acroșată de un autocar



Un accident rutier soldat cu vătămarea corporală a două persoane a avut loc pe 22 decembrie 2025, în jurul orei 09:30, pe DN17, la Vama.

Poliția Municipiului Câmpulung Moldovenesc a fost sesizată la ora 09:40 de Secția de Poliție Rurală Vama.

Din cercetările preliminare ale Compartimentului Rutier, un conducător auto a oprit neregulamentar autoturismul marca Audi pe acostamentul drept și, la repornire, nu s-a asigurat corespunzător, fiind acroșat de un autocar care circula regulamentar spre Suceava.

În urma impactului, conducătorul autoturismului și pasagera acestuia au suferit leziuni corporale, fiind transportați la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc unde a fost stabilit dignosticul de policontuzionat prin accident rutier. Ambii nu au rămas internați. Testările cu aparatul etilotest au fost negative pentru ambii șoferi implicați.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.