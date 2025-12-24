Mesaj de Crăciun al sociologului Adrian Botezatu: „Hristos în mijlocul nostru!”



Sociologul Adrian Botezatu a transmis un mesaj profund de sărbători, subliniind esența spirituală a Crăciunului ca moment al celor două mari Revoluții din Istoria Lumii.

„În Istoria Lumii au existat doar două Revoluții adevărate, restul fiind doar lovituri de stat. Prima Mare Revoluție a fost când Dumnezeu s-a făcut Om prin nașterea lui Iisus Hristos. A doua mare Revoluție din Istorie a fost când Hristos a biruit Moartea și a chemat pe toți oamenii la Mântuire”, a scris Botezatu, citând apoi din Evanghelie: „Iisus Hristos a spus: ‘… Că unde sunt doi sau trei, adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor.’ (Matei, 18:20)”.

Mesajul se încheie cu urarea tradițională: „HRISTOS ÎN MIJLOCUL NOSTRU!”