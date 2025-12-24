Două ucrainence prinse cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte în PTF Siret



O echipă mixtă formată din polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Siret și inspectori vamali de la Biroul Vamal Siret a descoperit suma de 60.000 de dolari americani ascunsă în încălțămintea a două femei cu cetățenie ucraineană care încercau să intre în România.

Potrivit STPF Suceava, incidentul a avut loc ieri, 23 decembrie, în jurul orei 18:00, la intrarea în țară prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret. Cele două femei, în vârstă de 43 și respectiv 52 de ani, se deplasau pe jos. În urma unei suspiciuni justificate, echipa de control a efectuat verificări amănunțite, descoperind câte 30.000 de dolari asupra fiecăreia, ascunși în încălțăminte.

Sumele nu au fost declarate conform prevederilor legale privind introducerea în țară a numerarului în valută. Întreaga sumă a fost reținută pentru continuarea cercetărilor, iar cele două persoane au fost sancționate contravențional de Biroul Vamal Siret cu câte o amendă de 4.000 de lei fiecare.

Conform reglementărilor vamale, introducerea în România a sumelor peste 10.000 de euro (sau echivalentul în altă valută) fără declarare este interzisă și poate atrage confiscarea sumelor nedeclarate, alături de sancțiuni contravenționale. Poliția de Frontieră recomandă cetățenilor să declare corect valorile transportate pentru a evita consecințele legale.