Aglomerație accentuată la PTF Siret în Ajunul Crăciunului: Cozi de camioane pe sensul de ieșire din România

Punctul de Trecere a Frontierei Siret înregistrează un flux crescut de camioane pe sensul de ieșire din România, în contextul sărbătorilor de iarnă și al traficului intens de mărfuri, declarat inspectorul principal de poliție Alina Petraru, purtător de cuvânt al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră (STPF) Suceava.

Potrivit sursei citate, în prezent, timpii de așteptare sunt de 120 de minute pe sensul de ieșire. Pe teritoriul României, aproximativ 200 de camioane formează o coloană de așteptare pe o distanță de circa 3,5 km.

Poliția de Frontieră lucrează la capacitate maximă, utilizând toate arterele de control destinate camioanelor. Au fost suplimentate efectivele pentru formalitățile la automarfare, inclusiv prin stații mobile de verificare. Autoritățile române au contactat omologii ucraineni pentru coordonare comună în fluidizarea traficului.

Șoferii sunt sfătuiți să consulte aplicația „Trafic Online” de pe site-ul Poliției de Frontieră Române (www.politiadefrontiera.ro) pentru informații actualizate și să aleagă, dacă este posibil, alte puncte de frontieră.