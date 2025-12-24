Festivalul Internațional „Obiceiuri de iarnă” aduce peste 40 de cete de urători în centrul Sucevei



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În a treia zi de Crăciun, pe 27 decembrie, Consiliul Județean Suceava și Centrul Cultural Bucovina îi invită pe suceveni și pe turiștii aflați în vizită în județul nostru la Festivalul Internațional „Obiceiuri de iarnă”, unul dintre cele mai așteptate evenimente dedicate datinilor și obiceiurilor de iarnă din nordul Moldovei.

Evenimentul face parte din programul „Crăciun în Bucovina”, organizat de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural Bucovina, și aduce în centrul municipiului Suceava peste 40 de cete de urători din județ, din județele învecinate, precum și din Ucraina și Republica Moldova.

Publicul va putea urmări o simbolistică bogată și variată a colindatului cu măști, specifică nordului Moldovei.

Parada alaiurilor de urători va începe la ora 11.00, de la Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Suceava, urmând traseul:

Bulevardul 1 Decembrie 1918 – Primăria Suceava – strada Ștefan cel Mare (magazinul Bucovina) – Muzeul Național al Bucovinei – Consiliul Județean Suceava.

Fiecare grup participant va susține un moment artistic în fața Palatului Administrativ, unde parada va fi întâmpinată de oficialitățile județene.

După finalizarea paradei, spectacolul obiceiurilor de Anul Nou va continua pe scena amplasată în fața Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, în cadrul Târgului de Crăciun.

Festivalul Internațional „Obiceiuri de iarnă”, din fața Palatului Administrativ Suceava, va fi transmis în direct pe paginile de Facebook ale Consiliului Județean Suceava, Centrului Cultural Bucovina și partenerilor media.