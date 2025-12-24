Salvamont Suceava avertizează: Strat de zăpadă de până la 50 cm în Călimani și Suhard; mai multe trasee montane nerecomandate în perioada sărbătorilor



Serviciul Public Județean Salvamont Suceava a emis o informare privind condițiile din zona montană a județului, în contextul stratului de zăpadă și al prognozei meteo pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Stratul de zăpadă depășește 15-20 cm la altitudini peste 1.400 m, în special în masivele Călimani și Suhard (vârful Omu), iar în zonele viscolite grosimea poate ajunge la peste 50 cm.

Salvamontiștii îndemnă la prudență și responsabilitate, mai ales pentru traseele lungi cu pasaje de gol alpin, unde vizibilitatea redusă, temperaturile scăzute și vântul puternic reprezintă provocări reale. Variațiile bruște de temperatură pot genera condiții dificile într-un interval scurt.

Recomandări Salvamont:

Atenție la atenționările meteo (cod galben/portocaliu pentru vânt și precipitații).

Echipament adecvat: ghete, jachetă de vânt, polar, căciulă, mănuși, ochelari, apă, dulciuri etc.

Verificarea accesibilității traseului și a nivelului de pregătire.

Salvarea numerelor de urgență și apelarea la timp în caz de probleme.

Trasee nerecomandate:

Masivul Călimani : punct roșu (șaua Negoiu – Poiana Izvoarelor), cruce roșie (Poiana Izvoarelor – Coada Pietrosului), triunghi albastru (Schitul 12 Apostoli – Vatra Dornei), cruce albastră (Poiana Pietrele Roșii – Dornișoara).

: punct roșu (șaua Negoiu – Poiana Izvoarelor), cruce roșie (Poiana Izvoarelor – Coada Pietrosului), triunghi albastru (Schitul 12 Apostoli – Vatra Dornei), cruce albastră (Poiana Pietrele Roșii – Dornișoara). Masivul Rarău : cruce galbenă (Izvorul Alb – Rarău, deteriorat de exploatări forestiere; alternativă: bulină albastră de la baza pârtiei).

: cruce galbenă (Izvorul Alb – Rarău, deteriorat de exploatări forestiere; alternativă: bulină albastră de la baza pârtiei). Obcinile Bucovinei: bandă roșie (vârful Pietriș – Pasul Pașcanu); Via Transilvanica (Sucevița – Vatra Moldoviței, Vatra Moldoviței – Sadova – timp de parcurgere peste 9 ore iarna).

Acces auto:

Drumul spre exploatarea Călimani (Gura Haitii): accesibil pentru vehicule cu gardă înaltă și anvelope de iarnă (ultimii 2 km cu gheață).

Drumul spre cabana Giumalău: accesibil doar circa 6 km.

TransRarău: deschis prin Pojorâta.

Telefoane utile:

112 (urgențe)

0725 826 668 (0-SALVAMONT – dispecerat național)

0724 212 857 (dispecerat județean Salvamont Suceava)

Salvamont Suceava transmite: „Sărbători fericite! Ture frumoase și sigure!”