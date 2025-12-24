Arhiepiscopul Calinic răspunde unei întrebări despre rânduiala din Ajunul Crăciunului și Bobotezei: Diaconii pot merge cu icoana dacă preoții nu acoperă toate familiile



Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a oferit un răspuns public unei întrebări primite de la un credincios privind rânduiala bisericească în Ajunul Crăciunului și al Bobotezei, în special referitor la participarea diaconilor la vestirea Nașterii Domnului cu icoana.

Un credincios a întrebat dacă este conform rânduielii ca diaconii să meargă cu icoana în loc de preoți, menționând că în blocul său vine un diacon, deși programul parohiei anunță un preot.

Răspunsul Înaltpreasfințitului Calinic: „În cazul în care parohia deservește un număr de familii și preotul/preoții nu reușesc să acopere respectivele sectoare, și diaconii pot merge cu icoana pentru a vesti Nașterea Domnului. Pe vremea când eram monah la Mănăstirea Putna am mers în mulți ani cu ajunul în diferite parohii: Bilca, Straja, Putna. Sărbători binecuvântate!”

Tradiția vestirii Nașterii Domnului în Ajunul Crăciunului (și similar la Bobotează) implică clerici care merg cu icoana la casele credincioșilor pentru binecuvântare și colinde. În parohii mari, unde preoții nu pot acoperi toate familiile, diaconii sau monahii pot participa, conform practicii bisericești, pentru a asigura accesul tuturor la această slujire duhovnicească.