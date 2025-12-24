Accident rutier grav în Rădăuți: Patru persoane implicate, trei încarcerate – una în stare de inconștiență



Un accident rutier serios între două autoturisme a avut loc în municipiul Rădăuți, soldând cu patru persoane implicate, dintre care trei încarcerate. Pompierii militari intervin cu o autospecială pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD, sprijiniți de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, trei dintre victime au rămas blocate în vehicule și au necesitat intervenția pompierilor pentru extragere. Una dintre persoanele încarcerate se află în stare de inconștiență, echipajele medicale aplicându-i manevre de resuscitare.

Cauza accidentului și circumstanțele exacte nu au fost stabilte încă. Traficul în zonă este afectat, iar autoritățile recomandă evitarea sectorului până la finalizarea intervenției.