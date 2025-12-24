Accident rutier grav în Rădăuți: O persoană a murit, în ciuda eforturilor de resuscitare



Tragedie în accidentul rutier dintre două autoturisme produs în municipiul Rădăuți: una dintre cele patru persoane implicate a decedat, în ciuda manevrelor de resuscitare aplicate de echipajele medicale.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, cadrele medicale și paramedicale au continuat eforturile de resuscitare pentru victima aflată în stare de inconștiență, dar din nefericire s-a declarat decesul.

Celelalte trei victime, conștiente, dar cu diferite traumatisme, au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Intervenția a fost realizată de pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD, sprijiniți de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). Trei persoane au fost încarcerate inițial și au necesitat extragere.

Cauza accidentului este în curs de stabilire de către poliție. Traficul în zonă a fost reluat treptat după finalizarea operațiunilor de salvare și cercetare la fața locului.