Accident rutier în comuna Marginea: Două autoturisme implicate, două victime transportate la spital

Un accident rutier între două autoturisme a avut loc pe raza comunei Marginea.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari au intervenit cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava.

Cele două victime, conștiente și cooperante, au fost preluate de echipajele medicale și paramedicale, fiind ulterior transportate la spital pentru investigații și tratament suplimentar.

Cauza accidentului este în curs de stabilire de către poliție.

Accidente rutiere cu victime sunt frecvente în perioada sărbătorilor, adesea din cauza traficului intens și a condițiilor meteo variabile. Autoritățile reamintesc șoferilor să adapteze viteza și să fie prudenți, mai ales pe drumurile comunale.