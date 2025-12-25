Focuri de armă asupra unui tânăr din Ciprian Porumbescu care a amenințat polițiștii cu o drujbă. Acesta este acuzat de violență domestică



Polițiștii Secției de Poliție Rurală Șcheia au fost nevoiți, miercuri seara, în jurul orei 21:15 să folosească armamentul din dotare pentru reținerea unui bărbat de 29 de ani din comuna Ciprian Porumbescu, bănuit de violență domestică.

O femeie a sesizat poliția că soțul său, aflat sub influența alcoolului, a devenit agresiv și a alungat-o din locuință. La sosirea echipajului, bărbatul i-a întâmpinat pe polițiști cu o atitudine ostilă, având asupra sa o drujbă pornită, proferând injurii și amenințări.

Polițiștii au somat bărbatul să înceteze și să se supună indicațiilor, dar acesta a continuat să avanseze amenințător. Au fost efectuate trei focuri de avertisment în plan vertical, fără efect. Ulterior, polițiștii au tras asupra membrelor superioare ale agresorului, evitând zonele vitale, pentru a neutraliza pericolul reprezentat de drujbă.

Bărbatul a suferit leziuni superficiale la nivelul brațelor, fără a-i pune viața în pericol. A fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Victimei violenței domestice i s-a aplicat formularul de evaluare a riscului, rezultând o situație de risc, însă femeia a declarat în scris că nu dorește emiterea unui ordin provizoriu de protecție.

S-a întocmit dosar penal pentru violență în familie.