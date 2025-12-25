Tragedie pe DN17A, între Rădăuți și Dornești: Un tânăr de 21 de ani a murit într-un accident frontal



Un accident rutier grav a avut loc în Ajunul Crăciunului, în jurul orei 17:15, pe DN17A, între Rădăuți și comuna Dornești. Impactul frontal între două autoturisme a soldat cu decesul unui tânăr de 21 de ani și rănirea altor trei persoane.

Din primele cercetări, un conducător auto de 22 de ani din comuna Putna, care efectua o manevră de depășire a unei autoutilitare, a pierdut controlul la revenirea pe sensul său, pătrunzând parțial pe contrasens și acroșând frontal vehiculul condus din sens opus de un tânăr de 20 de ani din comuna Dornești.

Pasagerul din dreapta față al primului autoturism, un tânăr de 21 de ani din Putna, a decedat în urma impactului. Ceilalți doi șoferi și pasagerul din al doilea vehicul (21 de ani, din Dornești) au fost răniți și transportați la spital.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, și dețin permise valabile. S-a întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, cercetările continuând sub supravegherea parchetului competent.

Cu doar câteva zeci de minute înainte, pe același segment de drum, un echipaj de poliție rutieră a sancționat un alt șofer pentru viteză excesivă de 140 km/h, suspendându-i permisul.