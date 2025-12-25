Accident rutier în Gura Humorului: O șoferiță rănită după ce o alta nu a acordat prioritate când a făcut un viraj la stânga



Un accident rutier soldat cu vătămarea corporală ușoară a unei persoane a avut loc, miercuri, 24 decembrie 2025, în jurul orei 08:30, pe Bulevardul Bucovina din orașul Gura Humorului, în zona stației de carburant Petrom.

Un echipaj al Compartimentului Rutier din cadrul Poliției Orașului Gura Humorului s-a deplasat la fața locului. Din primele verificări, o conducătoare auto în vârstă de 35 de ani, din Gura Humorului, la volanul unui autoturism marca VW Passat, a efectuat viraj la stânga pentru a intra pe strada Ion Nistor, fără a acorda prioritate unui autoturism marca Renault care circula regulamentar din sens opus, condus de o femeie în vârstă de 57 de ani, din municipiul Botoșani.

În urma impactului, conducătoarea autoturismului Renault a suferit leziuni corporale ușoare, fiind transportată la Spitalul Orășenesc Gura Humorului unde i s-a stabilit diagnosticul de contuzie toraco-abdominală. Victima nu a rămas internată.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

Din cercetări reiese că vina aparține conducătoarei care a efectuat virajul la stânga fără a acorda prioritate. S-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt continuate de Compartimentul Rutier Gura Humorului, urmând soluționarea procedurală.