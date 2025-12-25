Accident rutier pe DN29, între Salcea și Dumbrăveni: Un șofer a fost rănit după un impact cu un alt autoturism



Un accident rutier între două autoturisme a avut loc, miercuri, 24 decembrie 2025, în jurul orei 17:00, pe DN29, pe tronsonul Salcea – Dumbrăveni. Evenimentul a fost sesizat la ora 18:26 către Biroul Rutier Suceava de către Poliția orașului Salcea, soldând cu vătămarea corporală a unei persoane și pagube materiale.

Din cercetările preliminare ale Biroului Rutier Suceava, un conducător auto în vârstă de 22 de ani a pătruns pe sensul opus la volanul unui autoturism marca Audi, izbindu-se lateral stânga-față cu un autoturism marca Volkswagen condus regulamentar din sens opus de un bărbat în vârstă de 47 de ani.

Inițial, ocupanții vehiculelor au refuzat îngrijiri medicale, iar testările cu etilotestul au fost negative. Traficul a fost fluidizat de echipajul Poliției Salcea, iar părțile au fost conduse la sediu pentru documente. Ulterior, șoferul de 47 de ani a acuzat dureri și a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava, unde a fost diagnosticat cu traumatism toracic prin accident rutier, escoriații la genunchiul drept și cotul stâng.

Cercetările sunt continuate de Biroul Rutier Suceava pentru vătămare corporală din culpă.