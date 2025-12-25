„Circumcizie versus Botez”: Scrisoare pastorală a IPS Calinic la Praznicul Nașterii Domnului



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a adresat o Scrisoare pastorală clerului, monahilor și credincioșilor eparhiei cu prilejul Crăciunului, intitulată „Circumcizie versus Botez”.

Documentul explorează semnificația teologică a Nașterii Domnului, subliniind împlinirea Legii Vechi prin Hristos și trecerea de la circumcizie la Botez ca semn al Noului Legământ.

Scrisoarea începe cu citate din Evanghelia după Ioan și Epistola către Galateni, amintind că Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său „la plinirea vremii” pentru răscumpărarea și înfierea omenirii.

ÎPS Calinic subliniază că Nașterea Domnului este primul praznic împărătesc în ordinea cronologică a anului liturgic, cunoscut din Evangheliile lui Matei și Luca, Tradiție și colinde.

Un accent major este pus pe circumcizia Pruncului Iisus în a opta zi, conform Legii iudaice: „Dumnezeu a rânduit circumciderea pruncului Iisus în ziua a opta de la nașterea Sa, pe de o parte ca să sfințească trupul întregii omeniri și, astfel, să-l facă părtaș vieții dumnezeiești, iar pe de altă parte, ca să arate că mântuirea nu se oprește la săptămâna creației, ci o depășește, deschizând „ziua a opta”, care simbolizează veșnicia și începutul unei vieți noi”.

Arhiepiscopul explică numerologia biblică – cifra 7 ca perfecțiune, iar 8 ca meta-perfecțiune și prefigurare a Învierii. Circumcizia lui Hristos devine „prima intrare vizibilă a veșniciei în istorie prin actul de smerenie al pruncului Iisus”, deschizând calea Noului Legământ. Spre deosebire de circumcizia trupească, Botezul creștin este „tăierea nefăcută de mână” a patimilor, prin care omul devine templu al Duhului Sfânt.

Scrisoarea încheie cu urări de sărbători: viață nouă, sănătate și împliniri, mulțumiri ctitorilor, donatorilor, autorităților și credincioșilor pentru susținerea proiectelor eparhiale:

„Cu prilejul Nașterii Domnului, al Anului Nou și al Botezului lui Iisus, vă doresc să aveți viață nouă întru mulți, buni și binecuvântați ani, cu sănătate și sporite împliniri. De asemenea, ne exprimăm recunoș­tința și adresăm mulțumiri ctitorilor, donatorilor, bine­făcătorilor și înzestrătorilor sfintelor noastre biserici, autorităților locale și centrale, conducătorilor de insti­tuții, pentru susținerea proiectelor în derulare, insti­tuțiilor de învățământ și așezămintelor sociale, celor care au finanțat proiectele care privesc monumen­tele UNESCO și centrele sociale din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, precum și părinților slujitori, preoți și diaconi, părinților stareți și maicilor starețe, cinului monahal din mănăstirile și schiturile eparhiei, tuturor celor ce se ostenesc spre împlinirea lucrării Bisericii și dumneavoastră, iubiți credincioși și credincioase, care cu multă cumințenie păstrați vie și lucrătoare dreapta credință pe aceste meleaguri. Al vostru, pentru tot binele rugător, †Calinic Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților”