Prefectura Suceava monitorizează acțiunile de deszăpezire: Sucevenii trebuie să vadă rezultate concrete în teren, nu doar intervenții formale

Instituția Prefectului Județul Suceava a transmis un comunicat de presă în care salută ninsoarea căzută în ultimele două zile, care a readus „atmosfera iernilor adevărate”, dar subliniază necesitatea intervențiilor imediate și responsabile pentru siguranța rutieră pe drumurile naționale, județene și locale.

Prefectura monitorizează permanent activitățile de deszăpezire, cerând operatorilor să acționeze eficient și continuu, conform contractelor și legislației. „Așteptarea este una legitimă și explicită: sucevenii trebuie să vadă rezultate concrete în teren, nu doar intervenții formale”, se arată în comunicat.

Instituția Prefectului solicită tuturor primarilor din județ să trateze cu maximă seriozitate deszăpezirea drumurilor, străzilor, aleilor și ulițelor din competența lor, pentru a asigura circulația în condiții de siguranță.

Pentru eficiența intervențiilor, prefectura încurajează sesizările privind utilaje care circulă fără lamă coborâtă, nu împrăștie material antiderapant sau nu intervin corespunzător.

Sesizările pot fi transmise prin:

Mesaj privat (foto/video) pe pagina oficială de Facebook a Prefecturii.

WhatsApp la +40 755 140 275.

Pentru eficiență, sesizările ar trebui să includă numărul de înmatriculare al utilajului, sectorul de drum și ora aproximativă.

Instituția Prefectului rămâne vigilentă în coordonarea și monitorizarea acțiunilor, pentru drumuri sigure și intervenții care să răspundă așteptărilor cetățenilor.