Solidaritate în Ajun de Crăciun: 150 de pachete cu dulciuri pentru copii din județele Botoșani și Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În Ajunul Crăciunului, inițiativa caritabilă a lui Bogdan Tunsu a adus bucurie pentru 150 de copii din comunități vulnerabile din județele Botoșani și Suceava. Pachete consistente cu dulciuri au fost distribuite în comunele Avrămeni, Mitoc (malul Prutului) și Vârfu Câmpului (Botoșani), precum și în localitățile Zvoriștea, Hănțești, satele Fetești, Părhăuți și Arbore (Suceava).

Cadouri au primit și copii prezenți la slujba de Crăciun de la Biserica Școala nr. 5 Burdujeni.

Acțiunea, repetată pentru al doilea an consecutiv, a fost posibilă datorită contribuțiilor financiare ale unor oameni generoși din țară și străinătate. „La fel ca anul trecut, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit și de această dată să ducem bucurie acolo unde este cea mai mare nevoie”, a declarat inițiatorul Bogdan Tunsu.

Distribuirea a fost realizată cu sprijinul unui grup de voluntari suceveni: Breteanu George, Bărbosu Răzvan, Blănariu Florin, Cervenciuc Bogdan, Voicu Ciprian, Bălan Alin, Taciuc Alexia și Cristiacu Alexia. Transportul a fost asigurat de SC TRANS CM, prin administratorul Constantin Ungureanu, care a pus la dispoziție un microbuz de 20 de locuri.

Un accent special a fost pus pe copiii greu încercați: bolnavi de cancer, cu afecțiuni congenitale, cu handicap sau orfani. „Această experiență ne reamintește tuturor cât de binecuvântați suntem. Dacă fiecare dintre noi ar face puțin bine, lumea ar fi un loc mai cald. Crăciunul înseamnă să dăruiești, nu doar să primești”, a adăugat Bogdan Tunsu.