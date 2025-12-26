Avertizări meteo cod galben pentru județul Suceava: Vânt puternic, viscol și ninsori în perioada 26-29 decembrie



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică și avertizări cod galben și portocaliu valabile până pe 29 decembrie, ora 10:00. Fenomenele vizate includ intensificări ale vântului, precipitații predominant ninsoare, polei, viscol și răcire accentuată, cu impact major în zonele montane și estice.

Informare meteorologică (26 decembrie ora 10 – 29 decembrie ora 10)

Pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă (26-27 decembrie), vântul va avea intensificări în est, sud-est, centru și sud-vest, iar duminică (28 decembrie) în toată țara, cu rafale de 40-60 km/h, amplificând senzația de frig. La munte, rafale peste 60-80 km/h vor viscoli ninsoarea.

În nord, centru, est și la munte vor predomina ninsorile, pe arii extinse în noaptea de sâmbătă spre duminică și duminică, cu strat de zăpadă de 5-15 cm local. Pe arii restrânse se va forma polei sau ghețuș.

Cod galben (mai multe intervale)

26 decembrie ora 14 – 27 decembrie ora 16: Vânt 50-70 km/h în cea mai mare parte a Moldovei incluzând județul Suceava, vestul Olteniei și litoral; la munte 70-80 km/h, în zona înaltă 90-120 km/h, cu zăpadă viscolită.

27 decembrie ora 16 – 28 decembrie ora 02: Vânt 50-70 km/h în nordul Moldovei, în special în județul Suceava, și vestul Olteniei; la munte rafale 90-110 km/h, viscolind zăpada.

28 decembrie ora 02 – 29 decembrie ora 10: Vânt 60-70 km/h (local 80 km/h) în Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea; intensificări locale 50-60 km/h în Oltenia, Muntenia și sudul Banatului. La munte ninsori viscolite moderate (10-15 cm în nordul Carpaților Orientali și Meridionali), vizibilitate redusă; ninsori viscolite locale în nord, centru și est (3-6 cm).

ANM precizează că mesajele pot fi actualizate, inclusiv cu avertizări nowcasting pentru fenomene severe imediate.