Record la eMAG în 2025: Un sucevean a plasat 2.409 comenzi – campionul absolut al platformei

eMAG a dezvăluit bilanțul anului 2025, cu un record absolut: un client din județul Suceava a plasat 2.409 comenzi, devenind campionul național al cumpărăturilor online. Cele mai active zone au fost București-Ilfov, Cluj, Timiș, Iași și Constanța, dar suceveanul a câștigat detașat în clasamentul individual.

Potrivit unui comunicat de presă, platforma a înregistrat preferințe clare: detergenții și produsele de curățenie, accesoriile pentru telefoane mobile și suplimentele alimentare au fost cele mai comandate categorii. Utilizatorii Genius (abonament cu livrare gratuită și oferte exclusive în eMAG, Fashion Days, Freshful, Wolt și Flip) au generat aproape 69% din comenzi și au economisit cumulat peste 373 milioane lei doar pe eMAG.

Creșteri semnificative în categorii (față de 2024):

Console de gaming: +26%

Suplimente alimentare și nutriție: +24%

Electrocasnice mari: +22%

Accesorii tablete, piese auto, trolere, consumabile medicale: +20%

Vehicule, produse sanitare: +18%

Jucării: +17%

Plata cu cardul a ajuns la 71% (+4 pp față de 2024), iar aproape 22% din comenzi au fost în rate, preferate pentru telefoane mobile, electrocasnice mici, televizoare, mașini de spălat, laptopuri și smartwatch-uri. Două treimi din livrări au fost la easybox.

Căutări surprinzătoare și amuzante din 2025 eMAG SNAP (căutare cu poză) și căutarea semantică au generat interogări creative, care vor antrena viitorul agent conversațional de shopping (disponibil 2026). Exemple hilare:

„vreau sa aud numai bine”, „vreau chestii”, „te iubesc muuuuuult mama”

„ma duc la galați și ce fac”, „de ce balene”

„ajutor, nu-mi inteleg copilul adolescent”, „camera copilului e o jungla”

„pijamale cu caini femei”, „costum om caine”

„puzzle urat pentru craciun”, „costum mos craciun horror”

„cum sa devii pirat”, „cum sa fii vagabond”

„smart wach cu bunica”, „bunica proteica”