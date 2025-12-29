Revelion 2026 în centrul Sucevei: Alternosfera, Nicole Chery & Band, spectacol de drone și artiști locali pe Esplanada Casei de Cultură

Intră acum și în grupul de
Primăria Municipiului Suceava invită sucevenii și turiștii să sărbătorească trecerea în Noul An pe Esplanada Casei de Cultură, cu un program artistic variat, culminând cu un spectacol de lumini, flăcări și drone la miezul nopții, urmat de concertul trupei Alternosfera.
Evenimentul începe la ora 20:00 și include artiști locali și invitați:
- 20:00 – Lavinia Chirilă
- 20:20 – Adriana Crainiciuc
- 20:35 – Dan Doboș
- 20:45 – Nicole Chery & Band
- 21:30 – Doina Petroie
- 21:40 – Ioana Penciuc
- 21:50 – Laura Haidău
- 22:05 – Margareta Lipa
- 22:35 – Alessia Pop
- 23:05 – Andra Matei
- 23:30 – DJ Alex Man & Andra Matei
- 00:00-00:15 – Spectacol de lumini, flăcări și drone
- 00:15 – Alternosfera
- 01:25 – Încheiere program
- 01:45-01:59 – Muzică ambientală DJ
Prezentatoare: Laura Haidău.
Programul face parte din seria manifestărilor de sărbători organizate de Primăria Suceava, continuând tradiția petrecerilor în aer liber pe Esplanada Casei de Cultură. Spectacolul de drone și concertul Alternosfera promit un moment spectaculos pentru intrarea în 2026.
