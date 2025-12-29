Revelion 2026 în centrul Sucevei: Alternosfera, Nicole Chery & Band, spectacol de drone și artiști locali pe Esplanada Casei de Cultură



Primăria Municipiului Suceava invită sucevenii și turiștii să sărbătorească trecerea în Noul An pe Esplanada Casei de Cultură, cu un program artistic variat, culminând cu un spectacol de lumini, flăcări și drone la miezul nopții, urmat de concertul trupei Alternosfera.

Evenimentul începe la ora 20:00 și include artiști locali și invitați:

20:00 – Lavinia Chirilă

20:20 – Adriana Crainiciuc

20:35 – Dan Doboș

20:45 – Nicole Chery & Band

21:30 – Doina Petroie

21:40 – Ioana Penciuc

21:50 – Laura Haidău

22:05 – Margareta Lipa

22:35 – Alessia Pop

23:05 – Andra Matei

23:30 – DJ Alex Man & Andra Matei

00:00-00:15 – Spectacol de lumini, flăcări și drone

00:15 – Alternosfera

01:25 – Încheiere program

01:45-01:59 – Muzică ambientală DJ

Prezentatoare: Laura Haidău.

Programul face parte din seria manifestărilor de sărbători organizate de Primăria Suceava, continuând tradiția petrecerilor în aer liber pe Esplanada Casei de Cultură. Spectacolul de drone și concertul Alternosfera promit un moment spectaculos pentru intrarea în 2026.