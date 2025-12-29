ANM a emis cod galben de vânt puternic până diseară cu rafale de până la 120 km/h la munte



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atenționare cod galben valabilă astăzi, 29 decembrie, între orele 10:00 și 23:00.

Fenomenele vizate includ intensificări ale vântului, cu viteze de 50-70 km/h în Moldova, fiind vizată zona de șes a județului Suceava, Dobrogea, sudul și vestul Olteniei, precum și sud-estul Transilvaniei.

În Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor atinge 60-85 km/h, iar la altitudini peste 1.700 m vor depăși 90-120 km/h, viscolind zăpada depusă și menținând vizibilitatea scăzută.

Pe arii restrânse în restul teritoriului, vântul va sufla cu 40-45 km/h.

Atenționarea vine în continuarea codurilor anterioare pentru viscol și ninsori, cu impact asupra traficului și vizibilității, mai ales în zonele estice și montane. Autoritățile recomandă prudență în deplasări și echipare pentru iarnă.