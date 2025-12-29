Aeroportul Suceava a operat în siguranță în condiții de ninsoare și vânt puternic: Pistă deszăpezită continuu



Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava a funcționat normal în ciuda condițiilor meteo severe, cu ninsoare și rafale puternice de vânt.

Echipa operațională a acționat continuu pe parcursul nopții și în primele ore ale dimineții pentru deszăpezirea pistei și degivrarea aeronavelor.

„Toate aterizările și decolările s-au desfășurat în condiții de siguranță”, a declarat purtătorul de cuvânt al aeroportului, Marian Voinescu.

Intervențiile au fost necesare în contextul codurilor portocaliu și galben emise de ANM pentru viscol puternic și ninsori viscolite în regiune. Aeroportul Suceava, unul dintre cele mai dinamice din țară în 2025, a demonstrat capacitate de răspuns rapid la condiții de iarnă, asigurând continuitatea zborurilor fără întârzieri majore.