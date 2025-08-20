Peste 300 de contestații depuse la examenul de bacalaureat în județul Suceava, sesiunea iulie-august 2025

Intră acum și în grupul de
În cadrul sesiunii iulie-august 2025 a examenului național de bacalaureat, în județul Suceava au fost înregistrate un total de 314 contestații, conform datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Suceava.
Contestațiile au vizat rezultatele obținute la diverse discipline, după cum urmează:
Limba română (profil real): 72 contestații
Matematică (profil tehnologic): 67 contestații
Geografie: 32 contestații
Biologie vegetală și animală: 31 contestații
Istorie: 30 contestații
Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană: 25 contestații
Matematică (profil mate-info): 13 contestații
Logică, argumentare și comunicare: 11 contestații
Matematică (științe ale naturii): 8 contestații
Fizică (profil tehnic): 8 contestații
Fizică (profil teoretic): 2 contestații
Sociologie: 1 contestație
Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe data de 26 august 2025, conform calendarului oficial al Ministerului Educației.
