Peste 300 de contestații depuse la examenul de bacalaureat în județul Suceava, sesiunea iulie-august 2025


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

În cadrul sesiunii iulie-august 2025 a examenului național de bacalaureat, în județul Suceava au fost înregistrate un total de 314 contestații, conform datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Suceava.

Contestațiile au vizat rezultatele obținute la diverse discipline, după cum urmează:

Limba română (profil real): 72 contestații 

Matematică (profil tehnologic): 67 contestații 

Geografie: 32 contestații 

Biologie vegetală și animală: 31 contestații 

Istorie: 30 contestații 

Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană: 25 contestații 

Matematică (profil mate-info): 13 contestații 

Logică, argumentare și comunicare: 11 contestații 

Matematică (științe ale naturii): 8 contestații 

Fizică (profil tehnic): 8 contestații 

Fizică (profil teoretic): 2 contestații 

Sociologie: 1 contestație

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe data de 26 august 2025, conform calendarului oficial al Ministerului Educației.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR