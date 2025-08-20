Peste 300 de contestații depuse la examenul de bacalaureat în județul Suceava, sesiunea iulie-august 2025



În cadrul sesiunii iulie-august 2025 a examenului național de bacalaureat, în județul Suceava au fost înregistrate un total de 314 contestații, conform datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Suceava.

Contestațiile au vizat rezultatele obținute la diverse discipline, după cum urmează:

Limba română (profil real): 72 contestații

Matematică (profil tehnologic): 67 contestații

Geografie: 32 contestații

Biologie vegetală și animală: 31 contestații

Istorie: 30 contestații

Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană: 25 contestații

Matematică (profil mate-info): 13 contestații

Logică, argumentare și comunicare: 11 contestații

Matematică (științe ale naturii): 8 contestații

Fizică (profil tehnic): 8 contestații

Fizică (profil teoretic): 2 contestații

Sociologie: 1 contestație

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe data de 26 august 2025, conform calendarului oficial al Ministerului Educației.