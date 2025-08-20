Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților se alătură campaniei ISJ de sprijinire a copiilor din zonele sinistrate să se pregătească pentru noul an școlar



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, s-a alăturat campaniei umanitare „Fii solidar! Împreună redăm speranța”, inițiată de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, sub coordonarea inspectorului școlar general, profesor Ciprian Nicolae Anton.

Alături de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava și Asociația Profesorilor, Antrenorilor, Elevilor și Părinților din Liceul cu Program Sportiv Suceava, această acțiune vizează sprijinirea copiilor din localitățile Broșteni, Ostra, Frasin și Stulpicani, grav afectate de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie 2025.

Campania, derulată prin Sectorul de Asistență Socială și Medicală și Departamentul Activități de Tineret (ATOS) al Arhiepiscopiei, are ca scop pregătirea elevilor din zonele sinistrate pentru noul an școlar.

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a donat ghiozdane, iar Arhiepiscopia a completat inițiativa prin furnizarea rechizitelor necesare: penare, instrumente de scris (stilou, pixuri, creioane, corectoare), caiete, blocuri de desen, creioane colorate, acuarele, carioci, plastilină, hârtie colorată, truse geometrice, rigle, ascuțitori și radiere.

Această colaborare între instituții reflectă solidaritatea comunității sucevene și angajamentul comun pentru a reda copiilor un sentiment de normalitate prin educație.

„Fiecare ghiozdan plin de rechizite reprezintă o dovadă a implicării noastre și o promisiune că viitorul acestor copii este o prioritate”, au declarat reprezentanții Arhiepiscopiei.

Totodată, Arhiepiscopia lansează cea de-a patra ediție a campaniei „Pași mici, visuri mari”, prin care își propune să sprijine copiii din familii vulnerabile din județul Suceava. Pentru a contribui la aceste acțiuni filantropice, donațiile pot fi făcute în conturile:

RON: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014

EURO: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110

Banca: Banca Comercială Română – Sucursala Suceava