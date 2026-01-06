Decalog al IPS Calinic la Botezul Domnului- Păstrează neîntinată credința ortodoxă: un Domn, o Credință, un Botez



Cu ocazia slăvitului praznic al Botezului Domnului (Boboteaza), care amintește de intrarea Mântuitorului Iisus Hristos în apele Iordanului pentru sfințirea lor și ridicarea firii omenești din robia păcatului, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a transmis un mesaj profund, sub forma unui Decalog, îndemnând credincioșii la înnoirea inimii și cugetului, la transfigurarea vieții și reașezarea în „raiul Bisericii”, sub ocrotirea iubirii multmilostive a Preasfintei Treimi.

Decalogul alcătuit de Înaltpreasfinția Sa oferă repere duhovnicești esențiale pentru trăirea autentică a Tainei Botezului:

Mulțumește lui Dumnezeu pentru că ai primit Taina Botezului, care își trage seva din Viața, Jertfa, Învierea și Înălțarea lui Iisus Hristos. Bucură-te că prin iubirea proniatoare a Tatălui, prin jertfa mântuitoare a Fiului Întrupat al lui Dumnezeu și prin lucrarea sfințitoare a Duhului Sfânt ai devenit moștenitor al Patriei cerești. Așază-te prin Botez în raiul Bisericii, căci de nu se va naște cineva, prunc sau adult, din apă și din Duh, în numele Preasfintei Treimi, nu va intra în Împărăția cerurilor. Adu jertfă bineplăcută Celui Preaînalt pe masa nădejdii, așezată în templul sfințit al sufletului tău, dincolo de catapeteasmă, în care a intrat Iisus ca Înaintemergător, locuind de la Botez întru tine. Păstrează vie conștiința nobleței de fiu al lui Dumnezeu – Tatăl după har și frate al lui Iisus Hristos, prin Botez, în Duhul Sfânt. Lucrează zilnic la propria-ți transfigurare, printr-o autentică relație cu Domnul Hristos, Cel Care, micșorându-Se pe Sine, a luat trup omenesc, ca tu să îmbraci, prin Botez, haină luminoasă, îndumnezeindu-te. Renunță la toate lucrurile pătimașe din viața ta, ca cel care de la Botez Îl ai pe Hristos sălășluit în tine, și stăruie în virtute, păzindu-ți cu toată trezvia inima curată. Străbate drumul poruncilor lui Dumnezeu, împlinindu-le, ca harul primit la Sfântul Botez să rodească în tine, luminându-ți chipul. Analizează cum ți-ai îndeplinit angajamentele făcute la Botez, prin martori, și, căindu-te pentru infidelitățile comise, pune-ți întreaga viață în slujba lui Dumnezeu. Păstrează neîntinată credința ortodoxă, îndemnându-i și pe cei care au părăsit-o să mărturisească deopotrivă cu tine: un Domn, o Credință, un Botez.