Accident grav la Vatra Dornei: Mașină răsturnată în albia râului Bistrița cu un adult și cinci minori

Un autoturism a ieșit în afara părții carosabile și s-a răsturnat în albia râului Bistrița, în municipiul Vatra Dornei, marți, 6 ianuarie 2026. În vehicul se aflau șase persoane: un adult și patru minori.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului au fost alocate două autospeciale de pompieri cu accesorii pentru descarcerare și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). Resursele medicale au fost suplimentate cu alte cinci echipaje SMURD și SAJ. În sprijin au intervenit și două echipaje de jandarmi cu autospeciale.

Pompierii militari, sprijiniți de jandarmi, au reușit să evacueze în siguranță toate persoanele din mașină. Toate victimele sunt conștiente și cooperante, dar au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și îngrijiri medicale.

Evenimentul rutier a avut loc în condiții dificile de vreme, cu ninsori anunțate de ANM în zonă. Cauza exactă și circumstanțele accidentului sunt în curs de stabilire de către polițiști.