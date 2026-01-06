Cod Galben de ninsori abundente, polei și viscol, dar și informare de ger până vineri



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă de marți, 6 ianuarie, ora 10:00, până vineri, 9 ianuarie, ora 10:00, precum și două avertizări Cod Galben pentru intervalul 6 ianuarie ora 18:00 – 8 ianuarie ora 12:00.

Conform informării, temporar vor cădea precipitații în cea mai mare parte a țării, cu acumulări de 10…40 l/mp. În cursul zilei de 6 ianuarie, în Banat, Crișana, Maramureș, nordul și vestul Transilvaniei vor fi precipitații mixte și polei, apoi vor predomina ninsorile, cu strat consistent de zăpadă de 15…30 cm. În Moldova, centrul, sudul și estul Transilvaniei vor fi precipitații mixte și polei. La munte, ninsorile vor depune 30…50 cm de zăpadă.

Din noaptea de 7 spre 8 ianuarie, vântul se va intensifica local în regiunile sudice și estice (50…60 km/h), iar în Carpații Meridionali și de Curbură rafalele vor depăși 70…80 km/h, cu viscol. În noaptea de 8 spre 9 ianuarie, vremea va deveni geroasă local în regiunile intracarpatice și zonele deluroase, cu temperaturi minime între -15 și -10 grade.

Cod Galben (6 ianuarie ora 18:00 – 8 ianuarie ora 12:00):

Banat, Crișana, Maramureș, nordul și vestul Transilvaniei, Munții Banatului, Carpații Meridionali și de Curbură : precipitații însemnate (20…35 l/mp, local peste 40 l/mp), predominant ninsoare; strat de zăpadă 15…30 cm în zone joase și 20…50 cm la munte; polei local; viscol la altitudini mari (rafale 70…85 km/h).

: precipitații însemnate (20…35 l/mp, local peste 40 l/mp), predominant ninsoare; strat de zăpadă în zone joase și la munte; polei local; viscol la altitudini mari (rafale 70…85 km/h). Centrul, sudul și estul Transilvaniei, Moldova: precipitații mixte și polei local.

Autoritățile recomandă prudență în trafic, echiparea cu anvelope de iarnă și evitarea deplasărilor neesențiale în zonele afectate.