AUR Suceava cere dezbatere publică urgentă la Salcea privind majorarea taxei de salubritate

Filiala județeană a Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) Suceava solicită primarului orașului Salcea organizarea de urgență a unei dezbateri publice și inițierea unei consultări publice reale cu cetățenii, în contextul majorării taxelor și impozitelor locale adoptate prin Hotărâre a Consiliului Local în luna decembrie 2025.

Consilierii locali AUR din Salcea nu au votat hotărârile respective, considerând că nivelul de taxare stabilit este excesiv și nejustificat. În special, majorarea taxei de salubritate de la 190 lei la 300 lei pe persoană este criticată ca având un impact semnificativ asupra bugetelor familiilor. AUR subliniază că acest cuantum este aproape dublu față de cel practicat în numeroase localități din județul Suceava, fără a ține cont de realitățile economice locale.

În acest context, filiala AUR Suceava solicită:

Organizarea imediată a unei dezbateri publice cu participarea cetățenilor din Salcea;

Inițierea unui proces real de consultare publică privind nivelul taxelor locale;

Revizuirea și modificarea cuantumului taxei de salubritate, pentru a fi corectă, proporțională și suportabilă pentru populație.

Organizația subliniază că dezbaterea publică și consultarea cetățenilor reprezintă o obligație, nu o opțiune, a administrației locale în cazul deciziilor cu impact major asupra comunității.

„Administrația locală are responsabilitatea de a trata cetățenii ca parteneri în procesul decizional, nu doar ca plătitori de taxe. Deciziile care privesc direct viața comunității trebuie construite împreună cu oamenii, prin dialog și asumare”, se arată în comunicatul AUR Suceava.