Accident grav pe DN2: Doi inculpați trimiși în judecată, după percheziții și rețineri

Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a finalizat ancheta și a dispus trimiterea în judecată a doi inculpați în legătură cu un accident rutier grav produs pe 22 septembrie 2025, pe DN2, între localitățile Cumpărătura și Bunești.

Prin rechizitoriul din 5 ianuarie 2026, inculpatul V.M.-V., aflat în stare de arest preventiv, este acuzat de vătămare corporală din culpă (art. 196 alin. 1-4 Cod Penal), conducere sub influența alcoolului (art. 336 alin. 1 Cod Penal) și părăsirea locului accidentului (art. 338 alin. 1 Cod Penal).

În fapt, în jurul orei 23:35, inculpatul a condus un Audi A8 pe DN2 (direcția Suceava – Fălticeni), având o alcoolemie de 1,46 g/l alcool pur în sânge. La km 423+700 m, a intrat în coliziune față-spate cu o Dacia Sandero, proiectând-o în afara carosabilului. Două persoane au suferit leziuni grave: una cu 40-50 zile îngrijiri, punând viața în primejdie, cealaltă cu 25-30 zile. Inculpatul a părăsit locul accidentului fără încuviințarea poliției.

Inculpatul G.R.-A. este acuzat de favorizarea făptuitorului (art. 269 alin. 1 Cod Penal).

Acesta s-a prezentat la locul accidentului și și-a asumat fals conducerea Audi-ului A8, pentru a-l proteja pe V.M.-V.

În faza inițială a anchetei, polițiștii Biroului Rutier Suceava au efectuat cinci percheziții domiciliare (trei domicilii, un punct de lucru comercial din Fălticeni și un imobil din Rădășeni), confiscând dispozitive electronice pentru analiză. Au fost emise patru mandate de aducere, iar ambii suspecți au fost reținuți 24 de ore și încarcerați în Centrul de Reținere al IPJ Botoșani. Cercetările au beneficiat de sprijinul IJJ Suceava, Serviciului Criminalistic și polițiștilor din Fălticeni.

Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Suceava pentru judecare.